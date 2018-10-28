Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım'ın başı fena halde dertte. Bir süre önce İstanbul'u terkederek Antalya'nın Kaş ilçesine yerleşen Aylin Aslım'ın bir barda kavga ettiği kadının kafasında içki şişesi kırdığı ortaya çaktı. Kadının şikayetçi olması üzerine Aylin Aslım'ın mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

Bir süre önce yerleştiği Kaş’ta kavgaya karışan ve bir kadının kafasında şişe kırdığı iddia edilen Aylin Aslım’a mahkeme yolu göründü.

Aylin Aslım hakkında suç duyurusu yapıldı. Kaş’a yerleşen ünlü rockçı 10 gün önce Kaş’taki bir barda kavga ettiği kadının kafasında şişe kırınca olay mahkemeye taşındı.

Kavga, mekandakilerin müdahalesiyle sona erdi. Hastanede tedavi edilen ve 1 gün müşahede altında tutulan kişi de Antalya’da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aslım’a dava açtı.

Şarkıcının ifade vermek için önümüzdeki günlerde savcılığa gideceği konuşuluyor.



