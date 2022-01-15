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  4. Ünlü şarkıcı Berksan modaya uydu! Fransız askısı yaptırdı

Ünlü şarkıcı Berksan modaya uydu! Fransız askısı yaptırdı

15.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Berksan, yakın dostu Hande Yener'in ardından estetik işlem için ameliyat masasına yattı. Ünlü isimler arasında son dönemde moda olan Fransız askısını yaptıran Berksan, o anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Berksan modaya uydu! Fransız askısı yaptırdı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Fransız askısı yaptırmasının ardından yakın dostu Berksan da harekete geçti.

BERKSAN FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Ameliyatsız yüz germe operasyonu için ameliyat masasına yatan Berksan, Fransız askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Berksan o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Berksan'ın işlem anını paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Tüm dünyada yaygın olan işlemi Türkiye'de yaptıran ilk erkek ünlü Berksan oldu.

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Berksan'ın yaptırdığı estetik işlemin ardından erkekler arasında estetik tartışması başlattı.


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