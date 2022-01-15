Ünlü şarkıcı Berksan modaya uydu! Fransız askısı yaptırdı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Fransız askısı yaptırmasının ardından yakın dostu Berksan da harekete geçti.

BERKSAN FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Ameliyatsız yüz germe operasyonu için ameliyat masasına yatan Berksan, Fransız askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Berksan o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Berksan'ın işlem anını paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Tüm dünyada yaygın olan işlemi Türkiye'de yaptıran ilk erkek ünlü Berksan oldu.

Berksan'ın yaptırdığı estetik işlemin ardından erkekler arasında estetik tartışması başlattı.



