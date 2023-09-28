Ünlü şarkıcı Can Bonomo İstanbul'u terk etti! Ailesiyle birlikte bakın nereye yerleşti

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Çift, bu mutlu evliliklerini Roman adını verdikleri oğullarıyla taçlandırdı.

Magazinden uzakta aile hayatlarını sürdürmeyi tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü çiftin mutlu aile kareleri büyük beğeni topluyor.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo son olarak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. İşi ve ailesiyle ilgili açıklamalar yapan Bonomo İstanbul'u terk ettiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte Çeşme'ye yerleştiğini söyledi.

Yayımlanmış 3 şiir kitabı olan Can Bonomo, Çeşme'de dördüncü kitabını da yazdığını ifade etti. Bonomo bu kez roman yazdığını açıkladı.

Sesini dedesinin keşfettiğini belirten Can Bonomo; "10-11 yaşlarımda şarkı söylemeye başladım. Sesimin dinlenebilir olduğunu dedem fark etti, dedem TRT'de vokalistti, çok şarkı söylerdim, 'bunun hoş bir sesi var' kanısına varmıştı. Sesim dinlenir ama, ne sesler var abi! Kendime şarkıcı demem yani..."



