Ünlü şarkıcı Della Miles Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti

Dünyaca ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Barış Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

"İNSANLIĞI ÖNEMSEYEN HERKES BURAYA GELMELİ"

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale'ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye'nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.

"AİLELERİNE KAVUŞMALARINI DİLİYORUM"

Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.



