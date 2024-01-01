Ünlü şarkıcı Deniz Seki hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!

Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Kimisi evinde kutladı, kimisi ise sahnede kutladı.

Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı Deniz Seki, yılbaşı akşamı Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Seki, 'Birçok ünlü ismin biyografi filmi yapılıyor, size böyle bir teklif geldi mi?' sorusuna, "Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsalar. Hayattayken yapmasınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem" yanıtını verdi.

'DOSTUM, ARKADAŞIM, HEM DE ADAŞIM'

Snobmagazin'in haberine göre, Seki, "Sizce benim hayatımı kim oynayabilir?" şeklinde muhabirlere soru yöneltti. Şarkıcı, 'Deniz Çakır, oynayabilir mi?' cevabını duyunca, "Bayılırım. Çok iyi bir oyuncu hem de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Hem de adaşım" şeklinde cevapladı.







