Ünlü şarkıcı Ebru Polat öfkeden deliye döndü! ''Bu şerefsizi herkes görsün!''

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bir sitenin önünde sokak köpeğini kasten ezen Katarlı sürücünün videosunu paylaşarak öfke kustu. Polat, ''Bu şerefsizi herkes görsün. Bu adam hemen bulunsun, cezalandırılsın. Bu nasıl insan, nasıl vicdan aklım almıyor! Bu adam sokaklarda nasıl rahatça gezebiliyor!'' ifadelerini kullandı.

''POTANSİYEL KATİL''

Olayla ilgili Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan da isyan etmiş, ünlü oyuncu, ''Bu şerefsiz, ruh hastası, pisliğin cezası hapis değilse, çıkartığınız hayvan hakları yasasını çöpe atın. Bu şerefsiz potansiyel bir katil!'' demişti.

SERBEST BIRAKILDI

Katar uyruklu sürücü, 10 Ocak Pazartesi günü, Başakşehir'de bulunan bir sitenin önünde, aracını yol kenarında yürüyen köpeklerin üzerine sürdü. Arabanın altında kalan talihsiz köpek, yaşamını yitirdi. Site sakinleri, köpeğin neden öldüğünü araştırırken, kamera görüntüleriyle gerçeğe ulaştı. Gözaltına alınan Katarlı sürücü, kısa süre sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan sürücü, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar ardından protesto düzenleyen site sakinleri, ''Katil komşu istemiyoruz'' sloganları atarak, tepkilerini dile getirdi.



