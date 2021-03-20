Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın Dubai tatilinde aşk sinyali verdi

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak ve arkadaşlarıyla Dubai’ye giden Feride Hilal Akın, Dubai tatiline devam ediyor.

Daha önce Kapışmak’la ‘Dedikodu’ isimli ortak bir parçaya imza atan genç şarkıcı, yeni sürprizlerinin olduğunu Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Akın, Dubai’de denizin ve güneşin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

AŞK SİNYALİ VERDİ

Paylaştığı fotoğrafa "Hakkımda bir varsayımda bulunun doğru ya da yanlış diyeceğim" notunu ekleyen Akın gelen yorumları yanıtladı. 'Bir "Dedikodu" Var! yorumuna kesinlikle evet cevabını veren ünlü şarkıcı yeni aşk sinyalleri verdi.





