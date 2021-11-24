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Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibisin''

24.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda göğüs estetiği işlemi için 4 bin euro harcadığını itiraf eden ünlü şarkıcı İrem Derici, 7 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibisin''

Estetik müdahalelerle bambaşka birisine dönüştüğünü her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli sahne kostümüyle ortalığı kasıp kavurdu. İrem Derici'nin kulisten paylaştığı pozuna, ''Hükümet gibisin'', ''Kırmızı nasıl da yakışmış'' ve ''İşte aradığım güzellik'' gibi birçok yorum geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibi kadın''

İrem Derici, kazandığı paranın çoğunu göğüs estetiği işlemi için harcadığını magazin basınıyla paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibi kadın''

Sahne kostümlerinde göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen Derici, iddialı kıyafetlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibi kadın''

1987 doğumlu Derici, 4 yaşında org çalmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alan şarkıcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen Derici, yarışma sonrasında bir reklam ajansında metin yazarlığı yaptı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibi kadın''

'Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı' ve 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısıyla ünlenen Derici, bir anda Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasına girmeyi başarmıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibi kadın''


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İrem Derici
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