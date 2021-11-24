Ünlü şarkıcı İrem Derici, dekolteli sahne kostümüyle Instagram'ı salladı! ''Hükümet gibisin''

Estetik müdahalelerle bambaşka birisine dönüştüğünü her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli sahne kostümüyle ortalığı kasıp kavurdu. İrem Derici'nin kulisten paylaştığı pozuna, ''Hükümet gibisin'', ''Kırmızı nasıl da yakışmış'' ve ''İşte aradığım güzellik'' gibi birçok yorum geldi.

İrem Derici, kazandığı paranın çoğunu göğüs estetiği işlemi için harcadığını magazin basınıyla paylaşmıştı.

Sahne kostümlerinde göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen Derici, iddialı kıyafetlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

1987 doğumlu Derici, 4 yaşında org çalmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alan şarkıcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen Derici, yarışma sonrasında bir reklam ajansında metin yazarlığı yaptı.

'Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı' ve 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısıyla ünlenen Derici, bir anda Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasına girmeyi başarmıştı.



