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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 20:02 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Şarkıcı Merve Özbey muradına erdi. Ünlü şarkıcı Kenan Koçak ile nikah masasına oturdu.

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EVDEN DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE ÇIKTI

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Çiftin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

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Merve Özbey düğün hazırlıkları yaperken sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp "Benim vuslatım... Günleri aylara, ayları yillara eklediğim... Aile olmak için kaç saati feda ettiğim... Ailem yuvam çocuklarımın babası... Seni çok seviyorum sevgilim... Yarın bizim en büyük günümüz. Kenan, iyi ki varsın" notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey, Kenan Koçak,

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