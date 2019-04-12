Ünlü şarkıcı Pınar Aylin baston kullanıyor!

Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve Alaçatı'da yaşamaya başlayan Pınar Aylin, Ocak ayında köpeği Mira'yla oynarken düşmüş ve bacağını kırmıştı. Kaval kemiği iki yerden kırılan ünlü şarkıcının bacağın platin takılmıştı.

Uzun süre evinde dinlenen Aylin, son günlerde İzmir'deki güzel havanın tadını çıkartıyor.

Aradan 3 ay geçmesine rağmen Pınar Aylin yürürken baston kullanmak zorunda kalıyor.

"HAVALI BİR BASTONUM VAR"

Çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Aylin, "Evet yürüyorum. Havalı bir bastonum var artık!.. Sorduğunuz, ilgilendiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. İzmir'deki güzel havada gezintiye çıkan Pınar Aylin'in, elindeki bastonu dikkat çekti.





