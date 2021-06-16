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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Seçil Gür ayrıldı mı?

16.06.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın özel hayatı yine karıştı. Bir süredir birlikte olan Serdar Ortaç ve Seçil Gür çiftinin sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Seçil Gür ayrıldı mı?

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce kısa bir ayrılık dönemi yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı.

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Ancak ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'ın proje albümünde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

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"AYRILDIK"

Ortaç, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi. 1024xauto (2)

Ünlü şarkıcı Ortaç, "Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı" diyerek ayrılığı doğruladı.


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Anahtar Kelimeler:
Seçil Gür Serdar Ortaç
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