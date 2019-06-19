Ünlü şarkıcı Sıla 39 yaşına girdi!

Şarkıcı Sıla, yaş gününü kutlayan herkese sosyal medya hesabından teşekkür etti.

39 yaşına giren şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Her neşenin içinde az biraz hüzün vardır. Doğum günümü kutlayan, hatırımı soran herkese çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Sıla'nın doğum günü paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Ata Demirer, Sıla'nın yeni yaşını "Mavisi bol bir yaş olsun Sıla. Ferahlık olsun" notuyla kutladı. Burcu Biricik ise "Doğum günün kutlu olsun o zaman iyi ki doğmuşsun ya" mesajını yazdı.





