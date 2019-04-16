Ünlü şarkıcı Sıla, Diyarbakır, Van ve Mardin'de hayranlarıyla buluştu

Nisan ayında da Türkiye turnesine hız kesmeden devam eden güzel popçu, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Türkiye turnesi kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Van'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Sıla konserlerinde dillerden düşmeyen ve artık klasikleşen eski şarkılarının yanı sıra, kısa sürede ezberlenen yeni albümündeki şarkılarını da seslendirecek. Sıla, her konserinde olduğu gibi yine performansıyla göz doldurdu.

Gittiği illerde dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla, en sevilen şarkılarını seslendirirken birbirinden şık kostümleriyle de beğeni topluyor. Her konseri için özel olarak hazırlanan yetenekli sanatçı, salonu dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.





