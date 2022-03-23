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  4. Ünlü şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca hastanelik oldu

23.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan MTV ödüllü Viviane de Queiroz Pereira, bir daha asla gazını tutmayacağına söz verdi. Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanan ünlü isim erkek arkadaşıyla bu konuda anlaştı.

Ünlü şarkıcı Viviane de Queiroz Pereira erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca hastanelik oldu

Brezilyalı şarkıcı, erkek arkadaşının önüne gaz çıkarmak istemediği için gaz sıkışması nedeniylehastaneye kaldırıldı.

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Pocah olarak da bilinen Viviane de Queiroz Pereira, acil odasından kareleri Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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27 yaşındaki ünlü isim, "Sabah 5.30'da şiddetli mide ağrıları ile uyandım ve hastaneye kaldırıldım" dedi. "Durum riskli değil. Şimdi iyiyim. Sadece sıkışan gazların birikimi." açıklamasını yaptı.

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2012 yılında MC Pocahontas olarak kariyerine başlayan müzisyen, hayranlarını rüzgarı gaz çıkarmaya motive etti.

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