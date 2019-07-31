Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den bikinili yaz pozu!

Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla dikkat \u00e7eken \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Y\u0131ld\u0131z Tilbe, bu defa bikinili foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\n\nY\u0131ld\u0131z Tilbe'nin takip\u00e7ileri foto\u011fraf \u00e7ok say\u0131da yorum yapt\u0131.\nPARTNER'Benden bir tane daha \u00e7ekilir mi bilmiyorum'T\u00fclin \u015eahin'den hamilelik payla\u015f\u0131m\u0131Eski e\u015finden mutluluk payla\u015f\u0131m\u0131!
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