Ünlü şarkıcıdan sürpriz destek! Favori siyasetçisini açıkladı 'Son şansımız...'

"Ay Tenli Kadın", "Yüreğimdesin" gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Beydemir, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek verdi.

UFUK BEYDEMİR'DEN MUHARREM İNCE PAYLAŞIMI

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Muharrem İnce’ye ikinci şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız."

İşte Beydemir'in Muharrem İnce ile ilgili paylaşımı

Muharrem İnce’ye ikinci şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız. February 21, 2023



