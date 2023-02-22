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Ünlü şarkıcıdan sürpriz destek! Favori siyasetçisini açıkladı 'Son şansımız...'

22.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir'den Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek geldi. Beydemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muharrem İnce’ye ikinci şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız." ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcıdan sürpriz destek! Favori siyasetçisini açıkladı 'Son şansımız...'

"Ay Tenli Kadın", "Yüreğimdesin" gibi şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Beydemir, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye destek verdi.

UFUK BEYDEMİR'DEN MUHARREM İNCE PAYLAŞIMI

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Muharrem İnce’ye ikinci şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız."

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İşte Beydemir'in Muharrem İnce ile ilgili paylaşımı


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Muharrem İnce Memleket Partisi Ufuk Beydemir sosyal medya

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