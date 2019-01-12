MAGAZİN

Ünlü şarkıcıya dolandırıcı şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 16:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Fulden Uras, sosyal medyadan kendisine ulaşan Dünyayı İyilik Kurtaracak Derneği’nin yardım çağrısını kabul etti. Ancak Fulden Uras, derneğin sahte olduğunu anlayınca davacı oldu.

Ünlü şarkıcıya dolandırıcı şoku!

Fulden Uras'a, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Günaydın’ın haberine göre; Mesajda, isminin gizli kalmasını talep eden ve kendisini mikrogenetik uzmanı olarak tanıtan bir kadın, Kelebek hastalığının tedavisini bulduğunu, bunun için de bağış topladığını belirtti ve hastalığın tedavisinin bulunduğuna dair haber linklerini Uras'la paylaştı. Fulden Uras, kadına yardım etmeyi kabul etti.

BAKANLIK ONAYI YOK

Ancak ünlü şarkıcı, kadının kendisine bahsettiği derneğin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmadığını fark etti. Kimliği gizli kadının, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli sahte dernek adına para ve değerli eşya topladığını tespit eden şarkıcı, savcılığa başvurdu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fulden Uras, şikâyet dilekçesinde, kimliği belirsiz kadının Kelebek hastası olan kişiler ile yakınlarını hedef alarak yeni tedavi yöntemleri bulunduğundan bahsettiğini, izinsiz bağış toplayarak onları dolandırdığını söyledi. Ünlü şarkıcının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. (ucankus.com)

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fulden uras dolandırıcı

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