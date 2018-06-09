Ünlü şef Anthony Bourdain'in intihar nedeni Asia Argento'nun ihaneti mi?

"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'in yakın arkadaşı Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunmasının yankıları sürüyor.

2013 yılından bu yana CNN'deki programına devam eden; No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri tadan, Mardin'da ise kaburga dolmasını beğenen Bourdain 2 yıldır İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento’nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento ile aşk yaşıyordu.

ABD’li prodüktör Harvey Weinstein’ın tecavüzüne uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olan ve MeToo hareketinin sert savuncularından Asia Argento 71. Cannes Film Festivali’ndeki konuşmasıyla gündem yaratmıştı.

Cannes'daki “Aramızda da tecavüzcüler, tacizciler var” sözleriyle konuşulan Asia Argento 61 yaşındaki sevgilisiyle birlikte dizi çekiyordu.

Ancak İtalya gazeteciler kısa süre önce ikilin aşkına gölge düşürecek bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Asia Argento Roma'da kendisinden 14 yaş küçük Hugo Clement ile öpüşürken görüntülendi.