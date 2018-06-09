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Ünlü şef Anthony Bourdain'in intihar nedeni Asia Argento'nun ihaneti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edildi.

Ünlü şef Anthony Bourdain'in intihar nedeni Asia Argento'nun ihaneti mi?

"Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'in yakın arkadaşı Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunmasının yankıları sürüyor.

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2013 yılından bu yana CNN'deki programına devam eden; No Reservations'ın İstanbul bölümünde kebapları, işkembeyi ve ıslak hamburgeri tadan, Mardin'da ise kaburga dolmasını beğenen Bourdain 2 yıldır İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento’nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento ile aşk yaşıyordu.

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ABD’li prodüktör Harvey Weinstein’ın tecavüzüne uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olan ve MeToo hareketinin sert savuncularından Asia Argento 71. Cannes Film Festivali’ndeki konuşmasıyla gündem yaratmıştı.

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Cannes'daki “Aramızda da tecavüzcüler, tacizciler var” sözleriyle konuşulan Asia Argento 61 yaşındaki sevgilisiyle birlikte dizi çekiyordu.

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Ancak İtalya gazeteciler kısa süre önce ikilin aşkına gölge düşürecek bir detayı gün yüzüne çıkardı.

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Asia Argento Roma'da kendisinden 14 yaş küçük Hugo Clement ile öpüşürken görüntülendi.

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Anthony Bourdain'in bu olaydan kısa bir sonra hayatına son vermesi, intiharın arkasındaki nedenin ihanet olduğu iddialarını gündeme getirdi.

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Asia Argento, Bourdain’in ölümü üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Anthony yaptığı şeye kendini adıyordu. Işıldayan korkusuz ruhu pek çok insana ilham verdi. Cömertliğinin sınırı yoktu. Benim aşkım, sarıldığım kaya, koruyucumdu. Ailesine başsağlığı diliyor, onların ve benim mahremiyetime saygı göstermenizi rica ediyorum.”

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Programlarının yayınladığı CNN'den yapılan açıklamada isme "Meslektaşımız ve arkadaşımızın ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Macera severliği, iyi yemek sevgisi ve güzel hikayeleri Bourdain'i eşsiz bir hikaye anlatıcısı yapmıştı" denildi.

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Anthony Bourdain 1985'te lise arkadaşı Nancy Putkoski ile evlenmiş, 2005'te ise boşanmıştı.

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Bourdain'in ikinci eşi ise 2007'de evlendiği, kızının da annesi olan dövüşcü Ottavia Busia'ydı.

Busia'dan da boşanan Bourdain'in geçen yıl İtalyan aktrist Asia Argento ile aşk yaşadıına dair haberler çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Bourdain intihar

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