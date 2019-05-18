MAGAZİN

Ünlü söz yazarı vefat etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şarkıların söz yazarı şair Şahin Çandır’ın vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü söz yazarı vefat etti!

Zeki Müren’den Muazzez Abacı’ya kadar çok sayıda usta yorumcu tarafından okunan, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ isimli şarkının söz yazarı, 88 yaşındaki ünlü şair Şahin Çandır’ın dün vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, “Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük… Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük… Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun…” diyerek yorumlamıştı Zeki Müren… Maalesef, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ şiiri öksüz kaldı! Bestesi Avni Anıl’a ait olan bu unutulmaz şarkının söz yazarı ünlü şair Şahin Çandır’ı kaybettik. Değerli şairimiz, Salı gününden bu yana tedavi gördüğü İzmir Su Hastanesi’nde, 17.05.2019 Cuma günü öğle saatlerinde vefat etti. Cenazesi, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, İzmir Üçyol Murat Reis Camii’inde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN ÇANDIR KİMDİR?

14 Aralık 1931 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Şahin Çandır'ın çok sayıda şiiri bestelenmiştir. 1989 yılında Avni Anıl'ın bestelediği ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ adlı eseri, 1989 yılında Milliyet Gazetesi’nin ‘Yılın En Sevilen On Şarkısı Yarışması’nda üçüncülük, 1990 yılında ise TRT'nin seçtiği ‘Yılın şarkıları’ yarışmasında ise birincilik ödülü kazanmıştır. Zeki Müren’den Muazzez Abacı’ya kadar çok sayıda usta sanatçı tarafında yorumlanan ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ isimli eser, son yıllarda ise Candan Erçetin ve Tan’ın yorumuyla hayat bulmuştu.

Çok sayıda güftesi bestelenen Şahin Çandır’ın şiirlerini ise Prof. Dr. Selahattin İçli, Avni Anıl, Amir Ateş, Teoman Alpay, Bilge Özgen, Fethi Karamahmutoğlu, Erdinç Çelikkol, Ümit Mutlu, Osman Babuşçu, İlgün Soysev ve Yılmaz Yüksel gibi unutulmaz şarkılara imza atmış bestekârlar bestelemiştir.

Çandır'ın, 1990 yılında Prof. Dr. Selahattin İçli tarafından bestelenen ‘Ben Seni İlkbahar Gökleri Gibi Severim’ adlı şarkısı TRT yarışmasında mansiyon, yine 1990 yılında Engin Çır tarafından bestelenen ‘Sevgi Halayı’ adlı çocuk şarkısı ise, Devlet Bakanlığı'nın açtığı yarışmada birincilik ödülü almıştır. Ayrıca merhum ses sanatçısı Taner Şener’le birlikte TRT'de ‘Güfteden Besteye’ isimli bir program yapan usta şairin ‘Güller Koymuşsun Vazoya’, ‘Yanakların Gülden Oya’ gibi şarkıları da sevilen şarkılar arasında gösterilmektedir.

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Şahin Çandır ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

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