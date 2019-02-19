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Ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, anne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu.

Ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, anne oldu

2016 yılında Selim Yalın ile dünyaevine giren ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, sosyal medya hesabından anne olduğunun haberini takipçileriyle paylaştı.

"ÖMRÜMÜN EN GÜZEL HEDİYESİ"

2016 yılında Selim Yalın ile dünyaevine giren ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu. Twitter hesabından hamilelik dönemine ait bir fotoğraf paylaşan Yalın, fotoğrafa şu notu düştü: "14 Şubat 2019... Bebeğimizi, aşkımızı bu günde kucağımıza aldık. Ömrümün en güzel hediyesi, aşk bebeğimiz... İsteyen herkese nasip olur İnsallah. (Hamile hatırası)"

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