Ünlü spiker Korcan Karar'ın son durumu belli oldu! Kangrenden ayak parmakları kesilmişti

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurmuştu.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Karar yaptığı açıklamada, "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da kaybedebilirdim” dedi.



YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ameliyatının üzerinden sağlığına kavuşan Karar, yeniden yürümeye başladı.



