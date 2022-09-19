MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü spiker Korcan Karar'ın son durumu belli oldu! Kangrenden ayak parmakları kesilmişti

Ünlü spiker Korcan Karar'ın son durumu belli oldu! Kangrenden ayak parmakları kesilmişti

19.09.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, geçtiğimiz aylarda şekerinin yükselmesinin ardından hastaneye kaldırılmış ve kangren olan ayak parmakları kesilmişti. Haberi duyuran usta gazeteci Uğur Dündar, erken müdahale sayesinde Korcan'ın ayağının kurtarıldığını belirtmişti. İzmir'e yerleşen Korcan Karar'ın son durumu belli oldu.

Ünlü spiker Korcan Karar'ın son durumu belli oldu! Kangrenden ayak parmakları kesilmişti

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurmuştu.

Ekran görüntüsü 2022-09-19 080541

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Karar yaptığı açıklamada, "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da kaybedebilirdim” dedi.
Ekran görüntüsü 2022-09-19 080825

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ameliyatının üzerinden sağlığına kavuşan Karar, yeniden yürümeye başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet eden eski eşine cüretkar üstsüz pozuyla neler kaçırdığını gösterdiİhanet eden eski eşine cüretkar üstsüz pozuyla neler kaçırdığını gösterdi
Ekran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttıEkran başındakileri çıldırtan Türkçe imla sorusu! 200 bin TL değerindeki soru şaşırttı
Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."
Anahtar Kelimeler:
Korcan Karar istanbul altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.