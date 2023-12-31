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  4. Ünlü sunucu 2. sayfadan ayrılmıştı: Dilan Polat'ın yardımcısından göndermeli paylaşım!

Ünlü sunucu 2. sayfadan ayrılmıştı: Dilan Polat'ın yardımcısından göndermeli paylaşım!

31.12.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Fenomen Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılan, Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcı en az fenomen kadar ünlüydü. Geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilen Şule, gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme gelen Dilan Polat'ın yardımcısı Şule şimdi ise 2. Sayfa programı sunucuları hakkında göndermeli bir paylaşım yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Bu süreçte Dilan Polat'ın yardımcısı Şule de gündeme geldi. Çocuklara bakan ve fenomenin kara kutusu olarak anılan Şule, Dilan Polat'ın lüks evinden ayrılmadığı gibi bir de eve akrabalarını yerleştirmişti.

Şule, geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştı ve gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündem olan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule bu kez de 2. sayfa programıyla ilgili göndermeli bir paylaşım yaptı.

18 yıldır ekranlarda yer alan 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel geçtiğimiz gün canlı yayında vedalaşmış, Gülşen Yüksel, programdan ayrıldığını açıklamıştı.

Şule, Müge ve Gülşen’in resmini paylaşarak altına “Tabi tek tek damga vurulacak. İnşallah bu sefer damgayı Engin ve Dilan Polat vuracak. Gülüş sırası…” notunu düştü ve altınada Dilan Polat’ın Enerci şarkısını koydu.

2.sayfa (1)

NE OLMUŞTU?

Yüksel'in programdan ayrılmasının ardından akıllara İrem Derici'nin isim vermeden anlattığı "manav" açıklaması geldi. İrem Derici konuk olduğu bir programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini iki yıldır dolandırdığını iddia etti.

Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu dile getirdi. Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Gülşen Yüksel, iddiaların ardından "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge'nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun" açıklamasını yapmıştı.

Müge Dağıstanlı da şunları söylemişti:

"Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman... Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun."

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