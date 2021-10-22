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Ünlü sunucu Ali Kırca'nın kariyerini bitiren olay! Cinsel ilişki görüntüleri ortaya saçılmış!

22.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar ekranların en çok aranan yüzü olan ünlü sunucu Ali Kırca'nın kariyeri, geçmişte bir otel odasında yaşadığı cinsel ilişkinin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla çöküşe geçmişti. İşte o skandalın detayları...

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın kariyerini bitiren olay! Cinsel ilişki görüntüleri ortaya saçılmış!

90’lı yıllara damga vuran ünlü sunucu Ali Kırca'nın geçmişte yaşadığı seks skandalının detaylarını duyunca şoke olacaksınız.

Deniz Harp Akademisi mezunu Ali Kırca,1969 yılında yayınlanan bir bildiri sonrası ordudan atıldı. 1974 yılında TRT’de muhabir olarak basın hayatına başladı. TRT’de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. Yurttan Dünyadan, 32. Gün, Açık Oturum programlarını hazırlayan Kırca, önde gelen siyaset liderleri ile yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını katladı. Bu başarıların ardından TRT Washington temsilcisi olarak görev yaptı.

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın seks kasedi skandalı! Her şeyi kayda almışlar!

1993 yılında Türkiye’ye dönen Kırca, ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994’te Türkiye’nin ilk anchorman’ı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın seks kasedi skandalı! Her şeyi kayda almışlar!

1994’te 'Siyaset Meydanı' programı ile yayın hayatına başladı. 2001’e kadar bu görevde devam eden Kırca, yaşanan 2001 ekonomik krizinde ATV ile anlaşamayarak yollarını ayırdı. Ardından Star ve NTV kanallarında çalıştı ancak sonrasında iki kanalla da anlaşamayarak ATV’deki görevine geri döndü.

GÜNDEMİ SARSAN SEKS GÖRÜNTÜLERİ

Ali Kırca, SHOW TV'deki görevi devam ederken, ortaya çıkan 5 dakikalık seks görüntüleriyle sarsıldı. Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alınmıştı.

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın seks kasedi skandalı! Her şeyi kayda almışlar!

Görüntülerde yer alan kadın, ''Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika” açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu skandalın ardından Ali Kırca’nın ATV’deki görevi sonlandırılmıştı.

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın seks kasedi skandalı! Her şeyi kayda almışlar!

SHOW TV’ye transfer olan Kırca, mesleğine bir süre burada devam etti. Ancak Ciner Grup, TMSF’ye ait olan bu kanalı satın aldıktan sonra Ali Kırca’yla yolları ayırdı. Ali Kırca, ekran önündeki son görevini burada yapmıştı.

Ünlü sunucu Ali Kırca'nın seks kasedi skandalı! Her şeyi kayda almışlar!

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