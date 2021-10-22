Ünlü sunucu Ali Kırca'nın kariyerini bitiren olay! Cinsel ilişki görüntüleri ortaya saçılmış!

90’lı yıllara damga vuran ünlü sunucu Ali Kırca'nın geçmişte yaşadığı seks skandalının detaylarını duyunca şoke olacaksınız.

Deniz Harp Akademisi mezunu Ali Kırca,1969 yılında yayınlanan bir bildiri sonrası ordudan atıldı. 1974 yılında TRT’de muhabir olarak basın hayatına başladı. TRT’de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. Yurttan Dünyadan, 32. Gün, Açık Oturum programlarını hazırlayan Kırca, önde gelen siyaset liderleri ile yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını katladı. Bu başarıların ardından TRT Washington temsilcisi olarak görev yaptı.

1993 yılında Türkiye’ye dönen Kırca, ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994’te Türkiye’nin ilk anchorman’ı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

1994’te 'Siyaset Meydanı' programı ile yayın hayatına başladı. 2001’e kadar bu görevde devam eden Kırca, yaşanan 2001 ekonomik krizinde ATV ile anlaşamayarak yollarını ayırdı. Ardından Star ve NTV kanallarında çalıştı ancak sonrasında iki kanalla da anlaşamayarak ATV’deki görevine geri döndü.

GÜNDEMİ SARSAN SEKS GÖRÜNTÜLERİ

Ali Kırca, SHOW TV'deki görevi devam ederken, ortaya çıkan 5 dakikalık seks görüntüleriyle sarsıldı. Ali Kırca, kasette kimliği gizlenen bir kadınla ilişkiye girerken kayda alınmıştı.

Görüntülerde yer alan kadın, ''Birlikte çektik, görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi, ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika” açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu skandalın ardından Ali Kırca’nın ATV’deki görevi sonlandırılmıştı.

SHOW TV’ye transfer olan Kırca, mesleğine bir süre burada devam etti. Ancak Ciner Grup, TMSF’ye ait olan bu kanalı satın aldıktan sonra Ali Kırca’yla yolları ayırdı. Ali Kırca, ekran önündeki son görevini burada yapmıştı.



