Ünlü sunucu Esra Erol'dan yaz pozu! Takipçileri aynı soruyu sordu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Esra Erol, yeni bir pozunu daha Instagram hesabından yayınladı. Siyah gömlek ve mini bir şort tercih eden Erol, fotoğrafına "Akşam güneşi nimetleri" notunu düştü. Erol'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Erol'un fotoğrafına yorum yapanlar arasında yakın arkadaşı Hatice Şendil de vardı. Şendil'in yanı sıra yüzlerce hayranı Erol'un fotoğrafını çok beğendiklerini dile getirdi.

Erol'un binlerce beğeni ve yorum alan gönderine gelen 'Ekrana ne zaman dönüyorsun?', 'Hadi bitir tatili...' yorumları dikkat çekti.





