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Ünlü sunucu Gül Gölge denizdeyken üzerine tekne sürüldü! Yaşadığı dehşeti anlattı

18.07.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve oyuncu Gül Gölge, denizdeyken yaşadığı dehşeti anlatarak herkesi şoke etti. Ünlü isim Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazlık evinin olduğu site içerisindeki bir iskeleden denize girdiği sırada, oranın kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişinin teknesini üzerine sürerek büyük bir tehlike yaşamasına sebep olduğunu açıkladı ve o kişiden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Gül Gölge, Bodru Bitez Mahallesi’ndeki sitede iskelenin bulunduğu yerden köpeği Marko ile denize girdiği sırada, bir şahsın tekneyle hızla üzerine geldiğini söyledi. Denizde yaşadığı korku dolu anları anlatan Gül Gölge, olayın ardından ‘Bir daha sizi burada görmeyeceğim’ dediğini iddia ettiği S. F. M. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Gül Gölge yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: “Ben yazları burada oturuyorum. Burası kamuya açık bir yer olduğu için köpeğimle buradan denize giriyorum. Olay zaten iskelenin önünde oldu. Köpeğimle yüzerken sol taraftan çok hızlı bir tekne geldi. Anlatması kolay ama suyun içerisinde üzerine kayık bile gelse korkarsınız. Tekne, çok hızlı bir şekilde iskeleye yanaştı.

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O sırada beyefendiye seslendim, hiç oralı olmadı. Ben de acaba biz görünmüyor muyuz diye düşündüm. Buradan birilerini alacakmış. Ben tabi buz gibi dondum kaldım, anlamaya çalışıyorum. Bizi görmemesi mümkün değil. Zaten görmüyorsa kaptanlık belgesinin de sorgulanmasını isteyeceğim. Ben 10 saniye afalladım, o sırada beyefendi güverteye çıktı. Ben özür dileyecek zannettim.

‘Bir daha sizi burada görmeyeceğim’ dedi. Ben suyun içerisindeyim, çok savunmasız bir halde. Ben anlayamadım ve ‘Ne demek istiyorsunuz, nerede görmeyeceksiniz?’ dedim. Hala şoktaydım. ‘Burası sizin iskeleniz mi?’ dedim, ‘evet’ dedi. Ben de tapusunu görmek istediğimi söyledim. Bu iskele 7 ata öncesinden kalan iskeleniz olsa bile, kimsenin üzerine tekne süremezsiniz. Dersiniz ki ‘Burada bugünlük ama bir daha girmeyin’ dersiniz. Ben bunu kabul ederim ve bir daha girmem”

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“ÇOCUKLUK TRAVMALARINI BİZLER YAŞAMAYACAĞIZ”

Olayın ardından hemen karakola giderek şahıstan şikayetçi olduğunu ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak bu zorbalığa izin vermeyeceğini dile getiren Gül Gölge, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bakalım bu nasıl sonuçlanacak. Bakalım burası kimin iskelesiymiş? Bu beyefendinin çocukluk travmalarını bizler yaşamayacağız. Eşin isterse yaşayabilir, annen isterse yaşayabilir ama ben mecbur değilim. Ben çocuk yetiştiriyorum. Bu sitede 2 tane çocuk büyüttüm. Burada başka çocuklar da var. Bu çocuklar, bu siteden diğerine atlar. Çocuk bunlar. Biz olmasak bu çocuklar kim bilir ne yaşayacaklar. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Herkes kendi cumhuriyetini, kendi kurallarını böyle koyamaz. Burası bir hukuk devleti. Bir şikayetin varsa, sen bu şikayette bu şikayette haklı olduğunu düşünüyorsan, gidersin benden şikayetçi olursun. Devlet bana der ki ‘sen buradan denize giremezsin’. Amenna. Özür dilerim, bir daha da burada denize girmem”

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“KAPTANLIK BELGESİNİ SORGULATACAĞIM”

“Bana göre bu iskelenin ruhsatı bile yok. Hepsini araştırtacağım” diyerek açıklamalarına devam eden Gölge, “Bu beyefendi, iskelenin tapusunun kendisine ait olduğunu söyleyince ben yine de kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim. ‘Çünkü tapu sizin de olsa bu şekilde davranamazsınız, bu bir eşkıyalık, haydutluk. Şimdi anladım tekneyi neden üzerimize sürdüğünüzü. Bana buranın tehlikeli olduğunu anlatmak istediniz’ dedim. O da ‘ben sizi görmedim’ dedi. Ben de ‘Beni görmediyseniz daha kötü, siz nasıl kaptanlık yapıyorsunuz? Hem seslendim, hem el kol hareketi yaptım, bağırdım. Siz beni hem duymadınız, hem görmediniz. O zaman ben sizin kaptanlık belgenizi de sorgulatacağım’ dedim. Bugün bunu bana yapan, sonra daha savunmasız kişiye de çocuğa da yapabilir. Bu benim asli görevim. Ben, değerleri için yaşayan bir insanım. Adalet herkes için. Ben üslubu asla kabul etmiyorum. Zaten buradan çıkar çıkmaz yasal süreç başlattım. Kendisine ulaşılamadığını söylediler, telefonu kapatmış sanırım. Hiçbir şey olmasa bile bu insan bundan sonra kimseye böyle davranamaz” ifadelerini kullandı.

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Gül Gölge Oyuncu turu

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