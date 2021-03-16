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Ünlü sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

16.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu Medina Abdullayeva yılın en iyisi seçildi

Azerbaycan'da yayın yapan MTV kanalı sunucusu Medina Abdullayeva, 'Diamond of Turkey' ödül gecesinde 'En İyi Sunucu' ödülüne layık görüldü.

Diamond of Turkey ödül gecesi, önceki gün Elite World otelde gerçekleşti. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu’nun yaptığı törende, Cengiz Kurtoğlu, Burak Hakkı, Turgay Tanülkü, Emel Müftüğlu, Selçuk Balcı, Bahadır Tatlıöz, Tuğçe Kandemir ve Burak Yeter gibi pek çok ünlü isim katıldı.

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EN İYİ KADIN SUNUCU SEÇİLDİ

Emel Müftüoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Selçuk Balcı, Bahadır Tatlıöz ve Tuğçe Kandemir'in şarkılarıyla renk kattığı gecede; güzelliği ile ödül törenine damga vuran Medina Abdullayeva yılın en iyi sunucusu ödülünü aldı.

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‘En İyi Sunucu Ödülünü’ alan ünlü Azerbaycanlı sunucu Medina Abdullayeva, gazetecilerle sohbet ederken bir hayli mutlu olduğu görüldü. Türkiye'ye hayranlığını her fırsatta dile getiren güzel sunucunun samimi tavırları herkesi kendine hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cengiz Kurtoğlu Özge Ulusoy
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