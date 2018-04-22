Ünlü sunucu Neşe Sapmaz'a arkadaşından ağır suçlama!

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan işadamı Ümit Arıkan'ı savcılığa şikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demişti. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Arıkan hakkında cinsel taciz davası açılmasına karar vermişti.

4.5 YIL HAPİS

Mahkeme, Arıkan'ı 4.5 yıl hapis cezasıyla yargılarken Sapmaz şikayetinden vazgeçmişti. Gelişme üzerine de mahkeme davayı düşürmüştü. Ama bu kez Arıkan, savcılığa başvurup "Neşe Sapmaz benden şantajla 1 milyon lira istiyor" diye şikayetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılıkta yürütülen soruşturma sırasında ilginç bir gelişme yaşandı. Sapmaz'ın arkadaşı olan 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.