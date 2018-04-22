MAGAZİN

Ünlü sunucu Neşe Sapmaz'a arkadaşından ağır suçlama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

İşadamı Ümit Arıkan, sunucu Neşe Sapmaz’dan “Benden şantajla 1 milyon lira istedi” diyerek şikayetçi oldu. Sunucunun kız arkadaşı da iddiayı doğrulayan ifade verdi

Ünlü sunucu Neşe Sapmaz'a arkadaşından ağır suçlama!

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan işadamı Ümit Arıkan'ı savcılığa şikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demişti. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Arıkan hakkında cinsel taciz davası açılmasına karar vermişti.

4.5 YIL HAPİS

Mahkeme, Arıkan'ı 4.5 yıl hapis cezasıyla yargılarken Sapmaz şikayetinden vazgeçmişti. Gelişme üzerine de mahkeme davayı düşürmüştü. Ama bu kez Arıkan, savcılığa başvurup "Neşe Sapmaz benden şantajla 1 milyon lira istiyor" diye şikayetçi oldu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılıkta yürütülen soruşturma sırasında ilginç bir gelişme yaşandı. Sapmaz'ın arkadaşı olan 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümit arıkan Neşe Sapmaz

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aleyna Tilki iddialı: Zeka seviyem 140

Aleyna Tilki iddialı: Zeka seviyem 140

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol kınasından paylaştı

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol kınasından paylaştı

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Saadet Işıl Aksoy sezonu açtı!

Saadet Işıl Aksoy sezonu açtı!

Çağatay Ulusoy'un kaprisi çileden çıkardı! La Casa De Papel'in profesörü gülmedi

Çağatay Ulusoy'un kaprisi çileden çıkardı! La Casa De Papel'in profesörü gülmedi

Anastasiya Kvitko, ne paylaşsa olay!

Anastasiya Kvitko, ne paylaşsa olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.