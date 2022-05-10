Ünlü sunucu Nevşin Mengü dudak dolgusu mu yaptırdı? Estetik değişimi gözlerden kaçmadı

Eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinde alan Nevşin Mengü, televizyonculuğa ilk olarak 2005'te başladı. Yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Mengü'nün, son yayınındaki değişimi dikkat çekti.

NEVŞİN MENGÜ DOLGU MU YAPTIRDI?

Nevşin Mengü gündemi değerlendirdiği videoyu YouTube hesabından paylaşınca dudaklarındaki değişim dikkat çekti. Mengü'nün, dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edildi.

2 Mayıs 1982 Ankara doğumlu Nevşin Mengü 40 yaşındadır. Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" alanında aldı.

Ekran önü kariyerine 2005'te başlayan Mengü, yıllar içerisinde sunuculuk alanında kendisini geliştirerek tanınan isimlerden biri oldu.

Politikacı Şahin Mengü'nün kızı olan Nevşin Mengü, "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir.

Sosyal medyada işi ve spor yaptığı anları paylaşan Mengü'nin kaleme aldığı iki eseri bulunuyor.





