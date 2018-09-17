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Ünlü sunucu Özge Uzun'un eşi ölümden döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sunucu Özge Uzun'un ikinci kez evlendiği eşi Volkan Üst ölümden döndü.

Ünlü sunucu Özge Uzun'un eşi ölümden döndü

Kalp krizi geçiren Volkan Üst'ün yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Eşi ile fotoğrafını paylaşan Özge Uzun, yaşadıklarını böyle anlattı:

Biz hayatımızın geri kalan bölümünün ilk gününü yaşıyoruz bugün.
Volkan ağır bir kalp krizi yaşadı. Sınıra kadar gitti, bi bakıp çıktı ve bize geri döndü. “Şükür” söyleyebileceğiniz bütün minnet kelimelerinin, dualarının bir toplamı bazen. Uzun uzun söylemek isteyip ağzınızdan bir türlü çıkmayan... Olay anında insani refleks ve savunma ile ayakta kalıyorsunuz. O akut durum geçtikten sonra bir anda “Bam” diye bir şey çarpıyor yüreğinize, ruhunuza ve beyninize. “Beyin tokatlaması” denen şey mecazi değilmiş meğer.
Yoğun bakımdaki sabaha iyi açtık gözümüzü. Kızımızla da konuştuk.
En merak ettiği “babasına iğne yaparlarken ağlayıp ağlamadığı” oldu.
Onun anlayabileceği şekilde bir süre eve gelemeyeceğini anlattık. Anladı.
Biz hayatımızda geri kalan ömrümüzün ilk gününü yaşıyoruz bugün.
Şükür ????

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Anahtar Kelimeler:
özge uzun Volkan Üst kalp krizi

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