Ünlü sunucu Pelin Çift kutsal topraklara gitti!

TRT'deki Gündem Ötesi programını hazırlayıp sunan ve sık sık İslam tarihi hakkında konularla ekrana gelen Pelin Çift yeni yıla Mekke'de girdi. Instagram hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaşan Pelin Çift, 'Haklarında çok konuştuk. Yüzlerce fotoğraf gördüm, video izledim ama gerçeğini görmek bambaşkaymış. Kabe ve Mescid-i Nebevi... Programda hepsini anlatacağız. Sözümüzü tuttuk @erkanaydinwittour ile.. O videoyu da paylaşacağım. Ve harika insanlarla tanıştım. 2019’a güzel bir başlangıç yaptım' notunu yazdı.

Pelin Çift'in fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.



