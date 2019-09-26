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Ünlü sunucu Seda Öğretir depreme canlı yayında yakalandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 26.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depreme canlı yayında yakalanan NTV sunucusu Seda Öğretir, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depreme canlı yayında yakalanan NTV haber sunucusu Seda Öğretir, soğukkanlılığıyla konuşmaya devam etti.

Korku dolu anlarda canlı yayını sürdürmek zorunda kalan Seda Öğretir, depremden 2 saat sonra katıldığı yayında yaşadıklarını izleyenlerle paylaştı.Ünlü spiker, deprem anında ilk aklına gelenin okuldaki kızının olduğunu söyledi.

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