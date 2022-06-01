Ünlü sunucuya şok! ''İşe gittiğinizde bir yabancıdan kalçalarınıza şaplak yemeyi beklemezsiniz.''

35 yaşındaki TV yıldızı, şok edici olayın yaşandığı Cumartesi günü Beverley'de bahisçilerle röportaj yapıyordu. Bir grup erkek izleyiciyle en iyi jokey izlenimleri hakkında sohbet ettiği esnada şakalaşıyor gibi görünüyorlardı. Ancak ata binmeyi taklit eden adamlardan biri, Amy'nin kalçasına şaplak atınca işin rengi değişti.

MEYDAN OKUDU

Şok olan kadın, o esnada bir tepki veremedi. Ancak kameralar kapanınca Christophers'ın adama resmen meydan okuduğu iddia edildi. Aşağılanmış ve utanmış hissettiğini söyleyen Amy, ''İşe gittiğinizde bir yabancıdan kalçalarınıza şaplak yemeyi beklemezsiniz.'' diye açıkladı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medyada olayı küçümseyen birine ateş püsküren sunucu, "Gülmüyordum! Şok oldum ve yarım saat boyunca kalçam sızladı! Çalışıyordum! Bu hiçbir şekilde doğru değil! Eğer rıza olmadan cinsel temasın uygun olduğunu düşünüyorsanız, o zaman belki de sorun sizsiniz! Bunun için suç duyurusunda bulunabilirim!" dedi.

SIFIR TOLERANS

Beverley CEO'su Sally Iggulden, bu tür bir saygısızlığa sıfır toleranslı bir yaklaşıma sahip olduğunu ve kendisine bir yasak getirebilmek için şahsı bulmaya çalıştığını söyledi. Kamera kayıtlarını izlediklerini belirten Iggulden, "Bu türden herhangi bir suç işlediği tespit edilen herkes, Beverley yarış pistinden ömür boyu men cezası bekleyebilir." dedi.



