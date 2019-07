Ünlü tablodaki o kadın bakın gerçekte kimmiş!

Adele Bloch-Bauer ünlü Bourgeois ailesine mensuptur. Babası Bank Union of Vienna’nın CEO’sudur. Daha 18 yaşında bir sanatsever ve kendisinden bir hayli yaşlı olan Ferdinand Bloch-Bauer ile evlenmiştir. Adele, Gustav Klimt’in 4 önemli tablosu için modellik yapmıştır. Bunlardan en önemlisi aşağıda göreceğiniz Adele Blouch-Bauer’in Portresi I isimli tablodur.

Pablo Picasso, 17 yıl boyunca eşi Rus balerin Olga Khokhlova’nın portrelerini çizmiştir. İlişkilerinin başlarında Picasso Olga’yı gerçekçi bir şekilde resmetmiş, ancak ilişkilerinin sonlarına doğru portreler sürreal bir hale dönüşmüştür. Picasso sürrealist portreler çizmeye başladıktan sonra, resmedilen kişinin aynı kadın olduğunu anlamak bir hayli zor. Tıpkı Picasso gibi çoğu ünlü ve büyük ressamın resimlerinde kullandığı modeller genellikle sevgilileri, ilham perileri veya eşleridir. Peki birçok ünlü tabloda gördüğümüz kadınların gerçek hallerini, ne iş yaptıklarını, vs. hiç merak ettiniz mi? İşte dünyaca ünlü tabloların gerçek modelleri...

Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec ve diğer ressamlar için modellik yapan Suzanne Valadon

Fransız sanatçılar sendikasına kabul edilen ilk kadın olan Fransız sanatçı Suzanne Valadron, bir çamaşırcının evlilik dışı doğmuş kızıdır. Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec ve Edgar Degas gibi pek çok ünlü ressam için modellik yapmıştır. Dance at Bougival ve Dance in the City gibi iki meşhur Renoir tablosunda modellik yapmıştır.

Ancak Henri de Toulouse-Lautrec Suzanne’ye çok farklı bir açıdan yaklaşmıştır: Sanatçının üstte gördüğünüz tablosunda üzgün bir yüze, karanlık ve boş bakışlara ve büzülmüş dudaklara sahiptir. Suzanne’nin çalışmalarını ilk defa gören ve onu resim yapmaya devam etmesi yönünde teşvik eden Toulouse-Lautrec’tir. Ona ressam ismi olan Suzanne’yi veren de Toulouse-Lautrec’tir. Doğduğunda Suzanne’nin ismi esasen Marie-Clementine’dir. Suzanne hala hayattayken başarıyı yakalamış ressamlardan biridir.

Renoir’in modeli oyuncu Jeanne Samary

Jeanne Samary, Fransız komedi tiyatrosunda oyuncudur. Evlenmeden önce Pierre-Auguste Renoir’in atölyesinin yakınlarında oturuyordu ve sık sık poz vermek için yanına uğruyordu. 1877-1878 yılları arasında Renoir, Jeanne’nin 4 portresini yapmıştır. Bu dört tablonun her biri kompozisyon ve boyut bakımından birbirinden farklıdır. Ressamın en meşhur tablolarından biri olan “Jeanne Samary’nin Portresi” isimli tablosu Moskova’da bulunmaktadır.