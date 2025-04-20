Dünyanın en izole ülkesi! 58 yıl sonra ATM ile tanıştılar... O gün bayram gibi kutlandı

Avustralya ile Hawaii arasında yer alan 11.200 nüfuslu Tuvalu, 2025’te başkent Funafuti’ye kurulan ilk ATM ile dijital bankacılıkla tanıştı. Tüm işlemlerin bugüne kadar yalnızca nakit para ile yapıldığı ülkede, ATM’nin gelişi halk tarafından coşkuyla karşılandı.

58 YIL SONRA O TEKNOLOJİ İLE TANIŞTILAR

Açılış törenine Başbakan Feleti Teo da katılırken, bu adımın ekonomik güçlenme açısından büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı. Tuvalu, uzak ve izole konumu nedeniyle teknolojik hizmetlerin sınırlı olduğu bir ülke.

ATM, ilk 27 Haziran 1967 tarihinde De La Rue firmasınca Barclays Bank için üretilerek, Londra'nın Enfield kasabasında hizmete sunulmuştu.