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Covid-19 için ayrılan kamu fonunda yolsuzluk iddiası! 65 milyar Liralık soruşturma: Aralarında 5 eski bakan ve ünlüler var

Senegal'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Covid-19 döneminde sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor. Soruşturma başlatılan isimler arasında kamu görevlilerinin yanı sıra sanat ve moda dünyasından kişiler de bulunuyor. Fonun büyüklüğünün ise 1.5 milyar euro ( yaklaşık 65 milyar TL) olduğu belirtildi.

Covid-19 için ayrılan kamu fonunda yolsuzluk iddiası! 65 milyar Liralık soruşturma: Aralarında 5 eski bakan ve ünlüler var
Çiğdem Sevinç

Dakar Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Covid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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ESKİ BAKANLAR, MODA VE SANAT DÜNYASINDAN İSİMLER... HEPSİ İŞİN İÇİNDE

Açıklamada, bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi. Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclis’e gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına Yüksek Adalet Divanı’nın karar vereceği belirtildi.

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(DHA)

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Bakan covid evro fon getirileri
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