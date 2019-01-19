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Ünlü teknik adam Marcello Lippi'nin oğluna saldırı! Ölümle tehdit ettiler

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

Ünlü İtalyan teknik direktör Marcello Lippi'nin oğlu Davide Lippi'ye saldırı düzenlendi. Kar maskeli iki kişi Davide Lippi'yi ölümle tehdit etti.

Ünlü teknik adam Marcello Lippi'nin oğluna saldırı! Ölümle tehdit ettiler

İtalya'da kar maskeli iki kişi, ünlü İtalyan teknik direktör Marcello Lippi'nin menajer oğlu Davide Lippi'ye saldırdı. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Ünlü menajeri tekme ve yumrukla taciz ettikten sonra ölümle tehdit eden iki kişi İtalyan polisini harekete geçirdi.

Matteo Politano, Leonardo Spinazzola ve Giorgio Chiellini gibi ünlü İtalyan futbolcuların menajerliğini yapan Davide Lippi'nin şikayeti üzerine harekete geçen İtalyan polisi suçluları henüz bulamadı. (GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Davide Lippi Marcello Lippi italya

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