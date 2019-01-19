Ünlü teknik adam Marcello Lippi'nin oğluna saldırı! Ölümle tehdit ettiler

İtalya'da kar maskeli iki kişi, ünlü İtalyan teknik direktör Marcello Lippi'nin menajer oğlu Davide Lippi'ye saldırdı. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Ünlü menajeri tekme ve yumrukla taciz ettikten sonra ölümle tehdit eden iki kişi İtalyan polisini harekete geçirdi.

Matteo Politano, Leonardo Spinazzola ve Giorgio Chiellini gibi ünlü İtalyan futbolcuların menajerliğini yapan Davide Lippi'nin şikayeti üzerine harekete geçen İtalyan polisi suçluları henüz bulamadı. (GÜNEŞ)



