Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”

TikTok’tan Kimmi isimli bir kadın yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Cinsel ilişki yaşadığı sırada komşularının kendisini duyduğundan habersiz olan kadın kapısının altından atılan el yazısıyla yazılan bir notla şaşkına döndü. Cinsel ilişki seslerinin komşularını rahatsız ettiğini söyleyen kadın kendisine yönlendirilen notun sonrasında yüzleşmeye dayanamadığı için taşınmayı düşündüğünü dile getirdi.

“KOMŞULARINIZI DÜŞÜNEBİLİR MİSİNİZ?”

Yatak odası gafını paylaşmak için TikTok’a giden Kimmi isimli bir kadın komşusundan gelen yırtık bir kağıda yazılan notu paylaştı. Notun evinin kapısının altından gönderildiğini söyleyen Kimmi notta, “Aşırı gürültülü orgazm olan kadına. Sizin için çok mutlu olmamıza rağmen lütfen pencerelerinizi kapatıp komşularınızı düşünebilir misiniz?” yazdığını dile getirdi.

Komşusunun notunu paylaştığı gönderiye Kimmi, “Evimden taşınmayı düşünüyorum. Çünkü bu not benim kapımdan gönderildi” yazdı. Kadın notun ayrıntılarını ortaya çıkarırken eli ağzının üzerinde şok olmuş göründüğünü gösteren görüntüleri paylaştı.



