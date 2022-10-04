Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”

Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”

04.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimmi isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla hayatında en utanç verici anını sosyal medyadan anlattı. Kimmi cinsel ilişkiye girdiği anda pencerelerinin açık olduğunu ve gürültü yaptığını fark etmediğini dile getirirken yan komşusundan aldığı notla utandığını söyledi. Sosyal medyadan komşusunun kendisine yazdığı notu paylaşan Kimmi, “Bu evden taşınmam gerekiyor” dedi.

Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi! Öyle bir not gönderdi ki... “Taşınmayı düşünüyorum”

TikTok’tan Kimmi isimli bir kadın yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Cinsel ilişki yaşadığı sırada komşularının kendisini duyduğundan habersiz olan kadın kapısının altından atılan el yazısıyla yazılan bir notla şaşkına döndü. Cinsel ilişki seslerinin komşularını rahatsız ettiğini söyleyen kadın kendisine yönlendirilen notun sonrasında yüzleşmeye dayanamadığı için taşınmayı düşündüğünü dile getirdi.

İlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorumİlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorum

“KOMŞULARINIZI DÜŞÜNEBİLİR MİSİNİZ?”

1

Yatak odası gafını paylaşmak için TikTok’a giden Kimmi isimli bir kadın komşusundan gelen yırtık bir kağıda yazılan notu paylaştı. Notun evinin kapısının altından gönderildiğini söyleyen Kimmi notta, “Aşırı gürültülü orgazm olan kadına. Sizin için çok mutlu olmamıza rağmen lütfen pencerelerinizi kapatıp komşularınızı düşünebilir misiniz?” yazdığını dile getirdi.

2

Komşusunun notunu paylaştığı gönderiye Kimmi, “Evimden taşınmayı düşünüyorum. Çünkü bu not benim kapımdan gönderildi” yazdı. Kadın notun ayrıntılarını ortaya çıkarırken eli ağzının üzerinde şok olmuş göründüğünü gösteren görüntüleri paylaştı.

Uzaktan ders anlatırken defalarca yetişkin filmleri izledi! Mesleğinden olduUzaktan ders anlatırken defalarca yetişkin filmleri izledi! Mesleğinden oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...
Kıyafet seçimi gündem yarattı! Çıplak sanıldı ama...Kıyafet seçimi gündem yarattı! Çıplak sanıldı ama...
Sarılan şifayı buluyor: Ereksiyon olmaları sorun değilSarılan şifayı buluyor: Ereksiyon olmaları sorun değil
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aralarında 60 yıllık yaş farkı olan gelin ve damada tepki yağdı

Aralarında 60 yıllık yaş farkı olan gelin ve damada tepki yağdı

'Yeşil cin çetesi'! Garip kostümleriyle metroda dehşet saçtılar

'Yeşil cin çetesi'! Garip kostümleriyle metroda dehşet saçtılar

Yine bildiğiniz gibi geri döndü! Teknede onlarca kadınla...

Yine bildiğiniz gibi geri döndü! Teknede onlarca kadınla...

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.