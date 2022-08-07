Ünlü terapist açıkladı! 50 yaş üstü kadınlara seslendi: ''Pahalı kremler yerine...''

30 yılı aşkın süredir Hollywood ünlüleri, kraliyet ailesi ve spor yıldızları gibi insanlara yardım eden, hipnoz ve hipnoterapiyi birleştiren tedavileriyle ve aynı zamanda iyi seksin savunucusu olmasıyla ünlü terapist Marisa Peer, 50 yaş üstü kadınlar için orgazmın önemine dikkat çekti ve bunun en iyi yaşlanma karşıtı ilaç olduğuna değindi.

HER YAŞTA HAYATİ

Şimdi 63 yaşında olan Marisa, kısırlık üzerine araştırma yaptığı bir dönemde seksin faydalarına dair öğrenimler edindiğini ve her yaşta canlı bir cinsel yaşama sahip olmanın ne kadar hayati olduğunu keşfettiğini anlattı.

YIKILMASI GEREKEN BİR TABU

Her ne kadar yaşlıların seks hayatını konuşmanın bir tabu olduğunu kabul etse de, Peer bunun yıkılması gerektiğini savundu. Seksin, partnerinizle bağ kurmanıza yardımcı olmasının yanı sıra daha genç görünmenize ve daha mutlu hissetmenize de yardımcı olabileceğini söyleyen Marisa, ''Yaşlanmayı geciktirici ve depresyon önleyici etkileri var. Canlı hissettiriyor, genç hissettiriyor.'' diye açıkladı.

''DAHA HEYECAN VERİCİ OLABİLİR''

Ünlü terapist, 50'li yaşların, hamile kalma, regl olma veya çocuklar konusunda endişelenmenize gerek olmayan bir dönem olduğunu ve bu yaşlarda seksin daha eğlenceli ve daha heyecan verici olabileceğini söyledi.

''PAHALI KREMLER YERİNE...''

Ayrıca bilhassa kadınları, pahalı kremlere para harcamak yerine cinselliklerine odaklanmaya davet etti. Marisa, "30 yaşındayken sahip olduğunuz vücuda sahip olmayabilirsiniz ama neyi sevdiğinizi ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Bu harika bir şey.'' diyerek yaş almanın güzel yanına da dikkat çekti.



