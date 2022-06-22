60'lı yaşların kabul değil rüya olduğu söyledi! ''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Çok daha canlı bir aşk hayatı olduğunu anlatan Kathy, gencecik erkeklerle flört ettiğini ve onların kendisini çok seksi bulduğunu söyledi. Yaşlı kadınlar gözardı edilse de aslında menopoz sonrası cinsel olgunluk yaşandığını belirtti.

'SINIRSIZ'

Kathy, altmışlı yaşlarındaki kadınların, hayatlarında ilk kez kendilerini ilk sıraya koyabildikleri için genellikle kendinden emin ve daha arzulu olduklarını söyledi. Ayrıca, onun yaşındaki kadınların rahat oldukları ve insanların ne düşündüğünü umursamadıkları için harika seks yaptığını söyledi. Genellikle ön yargı ve kaygılardan sıyrıldıkları için sınırsız olduklarını ve tüm vücut kıllarını ağdalama ihtiyacı hissetmediklerini de ekledi.

''YAŞANACAK BİR SÜRÜ MACERA VAR''

Kathy, dostça biten iki evliliğin ardından şimdi kendinden 8 yaş küçük bir adamla evli. Birçok kadın arkadaşından da benzer hikayeler duyduğunu söyledi. Kathy, "Bir kadın orta yaşta sağlıklıysa, o zaman muhtemelen 96 yaşına kadar yaşayacak ve bu da daha zevk alınacak bir sürü seks macerası olduğu anlamına geliyor." dedi.

ERKEKLER İÇİN DURUM FARKLI

Lette, erkekler için durumun tam tersi olduğuna dikkat çekti. Erkeklerin yaşlandıkça testosteron seviyelerinin düştüğünü ve östrojen düzeyinin arttığını söyleyen yazar, bu yüzden emekli olduktan sonra genellikle evde kalıp yuva kurmak istedilerine dikkat çekti.



