Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Türk voleybolcu Zehra Güneş son zamanlarda gerek başarısı gerek Instagram pozlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süre sır gibi sakladığı sevgilisi Eren Dişli ile aşkını artık göz önünde yaşayan Güneş, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp bakın ne yaptı...

ZEHRA GÜNEŞ AŞKA GELDİ

Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile pozunu paylaştı.

O pozda sevgilisinin Instagram adını kalbine etiketleyen Dişli, "Aşka geldi" dedirtti.

İkili sosyal medyada birbirleriyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

EREN DİŞLİ KİMDİR?

2000 doğumlu 22 yaşındaki Eren Dişli aslen Rizelidir. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Dişli, Sabancı Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görüyor.



