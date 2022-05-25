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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

25.05.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki ünlü voleybolcu Zehra Güneş, genç yaşta elde ettiği kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere Güneş'in, film yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşadığı iddiaları doğrulanmıştı. Erkek arkadaşıyla pozunu paylaşan Güneş adeta aşka geldi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Türk voleybolcu Zehra Güneş son zamanlarda gerek başarısı gerek Instagram pozlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süre sır gibi sakladığı sevgilisi Eren Dişli ile aşkını artık göz önünde yaşayan Güneş, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp bakın ne yaptı...

ZEHRA GÜNEŞ AŞKA GELDİ

Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile pozunu paylaştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Sevgilisini kalbine etiketledi...

O pozda sevgilisinin Instagram adını kalbine etiketleyen Dişli, "Aşka geldi" dedirtti.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

İkili sosyal medyada birbirleriyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

EREN DİŞLİ KİMDİR?

2000 doğumlu 22 yaşındaki Eren Dişli aslen Rizelidir. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Dişli, Sabancı Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görüyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş aşka geldi! Öyle bir hareket yaptı ki...


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