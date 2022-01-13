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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

13.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla, son dönemlerin gözde ismi olan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Güneş, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

12 yaşında başladığı voleybol kariyerini başarıyla sürdüren Zehra Güneş, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla büyük beğeni topladı. Güneş'in iddialı paylaşımına ''Güzelliğinden başım dönüyor'', ''Sen insan mısın?'' ve ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in ateşli pozuna yorum yağdı!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş, voleybol kariyeri boyunca birçok şampiyonluğa imza attı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Güneş, şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

22 yaşındaki Zehra Güneş, voleybola Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

Ayrıca, 15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

Instagram'da aktif olan Güneş, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''


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