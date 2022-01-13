Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in iddialı pozuna yorum yağdı! ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim''

12 yaşında başladığı voleybol kariyerini başarıyla sürdüren Zehra Güneş, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla büyük beğeni topladı. Güneş'in iddialı paylaşımına ''Güzelliğinden başım dönüyor'', ''Sen insan mısın?'' ve ''Hangi derde devasın, söyle düşeyim'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş, voleybol kariyeri boyunca birçok şampiyonluğa imza attı.

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Güneş, şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.

22 yaşındaki Zehra Güneş, voleybola Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı.

Ayrıca, 15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Instagram'da aktif olan Güneş, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



