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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

08.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yaşından beri yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katmıştı. Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

2004 doğumlu İrem Güneş, tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nde eğitim alan İrem Nur Güneş, 2020 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'ne dahil olmuştu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Zehra Güneş ve İrem Güneş kardeşler, sık sk birlikte yer aldıkları kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kardeşleri görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı


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