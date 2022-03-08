Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.

Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı.

2004 doğumlu İrem Güneş, tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nde eğitim alan İrem Nur Güneş, 2020 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'ne dahil olmuştu.

Zehra Güneş ve İrem Güneş kardeşler, sık sk birlikte yer aldıkları kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Kardeşleri görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.



