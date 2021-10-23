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Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Recep İvedik itirafı!

23.10.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan, ünlü isimleri konuk aldığı 'Dur Bi Dinle' YouTube serisinde, Recep İvedik filmi ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Recep İvedik itirafı!

YouTube'da yaptığı röportajlarla magazin gündemine yön veren başarılı sunucu Armağan Çağlayan'dan yıllar sonra gelen Recep İvedik itirafı, duyanları şaşkına çevirdi.

''BU NE BÖYLE!''

Armağan Çağlayan'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekildeydi:

Recep İvedik filmiyle ilgili bir anım var. İlk senaryo bize geldi. Bana ''Oku bakalım, fikrini söyle'' dediler. ''Hiçbir şey olmaz bundan! Bu ne böyle!'' dedim. Bizim patron da aynısını söyledi ama kardeşi Faruk ''Ben bu senaryoyu deneyeceğim'' dedi. Ben de Faruk'a ''Ne kadar meraklısın para batırmaya!'' demiştim. Meğerse komedi filmlerinin öyle bir özelliği varmış. Okuduğunuzdan bambaşka bir şey çıkabiliyormuş.

Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Recep İvedik çıkışı!

FİLMİ KİMSE İSTEMEDİ

Recep İvedik filminin senaryosunu okuyup beğenmeyen tek kişi Armağan Çağlayan değildi. Recep İvedik'i geçmişte birçok yapımcı istememiş, filmin yaratıcıları epey sancılı süreçlerden geçmişlerdi.

Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Recep İvedik çıkışı!

İLK 3 GÜNDE 700 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ

Yapımcılığını Faruk Aksoy ve Mehmet Soyarslan'ın üstlendiği film, vizyona girdiği ilk 3 gün 791.536 kişi tarafından izlenmişti. Senaryosunu; Ayşe Germen, Raif İnan, Serkan Altuniğne ve Şahan Gökbakar kaleme aldığı yapım, 6 bölümlük serisiyle yoğun ilgi görmüştü.

Armağan Çağlayan'dan şaşırtan Recep İvedik çıkışı!


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Armağan Çağlayan
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