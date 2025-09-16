Ünlü yemek restoranında çorbaya işediler! O gençlere rekor ceza

Çin'in Şanghay kentinde ıcak yemek zinciri Haidilao'nun bir şubesinde iki genç, sarhoş halde restoranın çorba tenceresine tuvaletini yaptı. Mahkeme, 17 yaşındaki iki gencin şirketin itibarını ve mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

BBC'nin haberine göre gençlerin aileleri, restoran zincirine 2.2 milyon yuan (yaklaşık 309 bin dolar - 12.7 milyon TL) tazminat ödeyecek.

4 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİYE PARA İADESİ

Haidilao, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için 24 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında şubeye gelen 4 binden fazla müşteriye tam para iadesi sağladı. Ayrıca faturalarının 10 katı tutarında nakit tazminat ödenmesi kabul edildi.

Restoranda kullanılan tüm ekipmanlar yenilendi ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.