Ünlü Yeşilçam oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi

Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu.

Oyuncu Itır Esen, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi.

Adile Naşit ve Münir Özkul'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.

- "Tekniğin olmadığı yerde aile ön plana çıkıyor"

Oyuncu Mahmut Cevher ise Aile Şerefi filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.

Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çekimlerin yapıldığı Çamlıca'daki evde tüm ekibin 1,5 ay boyunca hep beraber yaşadığını anımsatan Cevher, "Öyle olduk ki gerçekten bir aileymişiz gibi oldu." ifadesini kullandı.