MAGAZİN
  4. Ünlü Yeşilçam oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi

Ünlü Yeşilçam oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın 1976 yapımı "Aile Şerefi" filminin oyuncularından Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman, film görselleriyle süslenen klasik araçların önünde fotoğraf çektirdi - Oyuncu Itır Esen: - "(Adile Naşit ve Münir Özkul) Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için" - Oyuncu Cengiz Nezir: - "Çekimlerde hiç kimse rol yapmadı, gerçekten Münir Özkul benim babamdı, Adile Naşit annemdi yani. Bizim için her şeyi yaparlardı, sağ olsunlar"

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın 1976 yapımı aile konulu filmi "Aile Şerefi" oyuncuları, yıllar sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Filmin hayatını kaybeden oyuncularından Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına gerçekleştirilen "Yeşilçam'a Saygı" etkinliğine, Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman katıldı.

Etkinlik alanına filmde kullanılan model klasik araçlarla gelen Yeşilçam oyuncuları, film görselleriyle süslenen araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Oyuncu Itır Esen, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi.

Filmin hikayesini ve aileye verdiği önemi vurgulayan Esen, Münir Özkul'un filmde "Dokunma evlatlarıma, dokunma aileme, dokunma çocuklarıma." dediğini anımsattı.

Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu.

Adile Naşit ve Münir Özkul'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.

- "Tekniğin olmadığı yerde aile ön plana çıkıyor"

Oyuncu Mahmut Cevher ise Aile Şerefi filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.

Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çekimlerin yapıldığı Çamlıca'daki evde tüm ekibin 1,5 ay boyunca hep beraber yaşadığını anımsatan Cevher, "Öyle olduk ki gerçekten bir aileymişiz gibi oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yapımların daha çok komedi ağırlıklı olduğunu dile getiren Cevher ,"Kimsenin dramdan haberi yok. İnşallah bir gün bu sorunlarımıza eğilecek filmler de yapılır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu film için yarım gün çalıştım"

Oyuncu Ahmet Sezerel, Yeşilçam filmlerinin Türk sinemasının klasikleri olduğunun altını çizerek, Aile Şerefi'nde ufak bir rol oynadığını, daha sonra Arzu Film'in Gülen Gözler, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı ve Cennetin Çocukları gibi filmlerinde de oyunculuk yaptığını anımsattı.

Sezerel, çekimlere sadece yarım gün katıldığını, filmin bu kadar izlenip yıllar sonra da hatırlanacağını hiç düşünmediğini dile getirdi.

Filmin yapımcısı Ertem Eğilmez ve bütün ekiple birlikte günlerce senaryo çalıştıklarını daha sonra sete geçtiklerini belirten Sezerel, "Bugünkü çekilen birçok dizide bizim çektiğimiz aile filmlerinden esinlenmeler var." ifadesini kullandı.

- "Hiç kimse rol yapmadı"

Oyuncu Cengiz Nezir ise filmdeki oyuncularla arkadaşlıklarının devam ettiğini belirterek, "Çekimlerde hiç kimse rol yapmadı, gerçekten Münir Özkul benim babamdı, Adile Naşit annemdi yani. Bizim için her şeyi yaparlardı, sağ olsunlar." dedi.

Hababam Sınıfı, Bizim Aile ve Ah Nerede'nin arasında bulunduğu filmlerde oynadığını hatırlatan Nezir, "Çok değerli filmlerde oynamışım, denk gelmiş hep de. Film çekiyor gibi çalışmadık, normal ailemiz gibi çalıştık. Onun için de belki de güzel şeyler çıktı ortaya." şeklinde konuştu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), klasik araç sevgisinin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığı görüşünden yola çıkarak, Ayhan Işık,Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen ve Sadri Alışık'ın arasında bulunduğu ünlü Yeşilçam oyuncuları için anma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
'Doğru adamı bulamayanlardanım''Doğru adamı bulamayanlardanım'
Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izlediSultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Sezerel, Aile Şerefi, Cengiz Nezir, itir esen, İKOD, Mahmut Cevher, oyuncu, yeşilçam,

En Çok Okunan Haberler

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gönül Yazar evlendi mi? İlginç paylaşım

Gönül Yazar evlendi mi? İlginç paylaşım

Ece Erken: Doğru adamı bulamayanlardanım

'Doğru adamı bulamayanlardanım'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmini gençlerle izledi

Çağatay Ulusoy asker yolcusu! Tıraş oldu

Çağatay Ulusoy asker yolcusu! Tıraş oldu

Ezhel'den 20 yıl sonra aynı poz: 20yearschallenge

Ezhel'den 20 yıl sonra aynı poz: 20yearschallenge

Meghan Markle'ın babasından Megxit yorumu: Bu benim kızım olamaz

Babası konuştu! Bu benim kızım olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.