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Ünlü yıldızın ölmeden önceki son filminden yeni fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Viola Davis ve Chadwick Boseman’ın başrollerde yer aldığı Ma Rainey: Blues'un Annesi filminden yeni fragman yayınlandı. Oscar için adı sık geçen film aynı zamanda Boseman’ın zamansız ölümünden önce rol aldığı son yapım olma özelliğini taşıyor.

Viola Davis ve Chadwick Boseman’ın başrollerde yer aldığı Ma Rainey: Blues'un Annesi filminden yeni fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yapım aynı zamanda Black Panther filmiyle dünya çapında üne kavuşan genç aktör Boseman’ın rol aldığı son yapım olma özelliğini taşıyor.

Chadwick-Boseman-and-Viola-Davis

George C. Wolfe‘un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Viola Davis ve Chadwick Boseman’a Glynn Turman, Colman Domingo ve Michael Potts gibi isimler eşlik ediyor.

Oscar tahminlerinde üst sıralarda yer alan filmin yapımcı kadrosunda usta aktör Denzel Washington da yer alıyor. Netflix yapımı film, August Wilson’un yazdığı, New York Drama Critics’ Circle’dan En İyi Amerikan Tiyatro Oyunu ödülü kazanan Ma Rainey’s Black Bottom’dan uyarlandı.

MA RAINEY: BLUES’UN ANNESİ KONUSU

Blues’un annesi olarak bilinen Ma Rainey, yeni bir albüm hazırlığındadır. Rainey, albüm hazırlığı için Şikago’daki bir kayıt stüdyosunda grubuyla bir araya gelir. Rainey, bu sırada menajeri ve yapımcısıyla müziğinin kontrolü konusunda bir irade savaşına girer. Buluşma süresince Ma Rainey ve grup arasında konuşulanlar, gelirim gittikçe yükselmesine neden olur.

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