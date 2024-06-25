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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e oğlu Rafael Cemo ve yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz soruldu! Yanıtı şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.06.2024 12:48
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo ile bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tatile giden çiftin pozları da çok konuşulmuştu. Cihangir'de görüntülenen Sinan Çetin'e oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz'in aşkı soruldu. Ünlü yönetmenin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e oğlu Rafael Cemo ve yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz soruldu! Yanıtı şaşırttı

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi sessiz sedasız biten Dilan Çiçek Deniz'in Nisan ayının sonlarında Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Aşkı doğrulayan ikili, en son Bodrum tatilinde görüntülenmişti. Uzun bir süredir ortalarda olmayan Sinan Çetin, geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın kameraları tarafından Cihangir sokaklarında görüntülendi.

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"İKİNCİ SORUYA GEÇELİM"

Kameraları karşısında gören Sinan Çetin'in gergin halleri dikkat çekerken oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz aşkı sorulduğunda daha da sinirlendi.

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Önce 'Neler yapıyorsunuz?' sorusuna "hiçbir şey" diyerek cevap veren Sinan Çetin, "konuşmamız bitti mi?" diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

Ardından oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşk sorulduğunda ise "Kendisine sorun, ikinci soruya geçelim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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