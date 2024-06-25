Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e oğlu Rafael Cemo ve yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz soruldu! Yanıtı şaşırttı

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi sessiz sedasız biten Dilan Çiçek Deniz'in Nisan ayının sonlarında Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Aşkı doğrulayan ikili, en son Bodrum tatilinde görüntülenmişti. Uzun bir süredir ortalarda olmayan Sinan Çetin, geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın kameraları tarafından Cihangir sokaklarında görüntülendi.

"İKİNCİ SORUYA GEÇELİM"

Kameraları karşısında gören Sinan Çetin'in gergin halleri dikkat çekerken oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz aşkı sorulduğunda daha da sinirlendi.

Önce 'Neler yapıyorsunuz?' sorusuna "hiçbir şey" diyerek cevap veren Sinan Çetin, "konuşmamız bitti mi?" diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

Ardından oğlu Rafael Cemo ve Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşk sorulduğunda ise "Kendisine sorun, ikinci soruya geçelim" dedi.