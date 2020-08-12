Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’ın aracına kepçe çarptı!

Sabah 11.30 saatlerinde Beşiktaş’ın Ortaköy semtinde meydana gelen kazada kepçe operatörü İsmail K.’nın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Evde uyuduğu sırada aracına kepçenin çarptığı haberini alan Youtuber Bilge Su Işık, yaşanılan olay karşısında şok geçirdi. Aracı kullanılamaz hale gelen genç Youtuber, sosyal medya üzerinden otomobiliyle vedalaştı.

'SENİ ÖZLEYECEĞİM OTOBAN FARESİ’



Arabasının perte çıkmasından sonra büyük üzüntü yaşayan Bilge Su Işık sosyal medya hesabından aracıyla olan fotoğraflarını paylaştı. Güzel Youtuber fotoğraflarının altına, “Bir efsaneydi efsaneydi seninle beraber olmak. Bugün çok sevdiğim ilk arabam park halindeyken bir kepçenin çarpmasıyla pert oldu dostlar. Neyse ki kimseye zarar gelmedi. Bana 9 ay gerçekten çok güzel şeyler yaşattın, seni özleyeceğim otoban faresi” notunu düştü.

BİLGE SU IŞIK KİMDİR?



Sar Başa filminde rol alan Bilge Su Işık, Youtube kanalındaki videolarıyla ünlendi. Bilge Işık Su doğum tarihi 26 Kasım 1999 olarak bilinse de resmi kayıtlarda doğum yılının 2000 olduğu söyleniyor. Ankara’dan doğan Bilge Su Işık aslen Ankaralı’dır. İlkokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan genç fenomen Yüce Koleji’nden mezun oldu. Sonrasında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde IB (Uluslararası Bakalorya) programından mezun oldu. Hala Bilge Su Işık Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon dalında Reklamcılık bölümünü okuyor.



Eczacı bir anne ve estetik cerrahı bir babanın kızı olan Bilge Su Işık’ın bir de Alev isminde bir ablası vardır. Üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşen Bilge Su Işık’ın küçüklüğünden beri en büyük tutkusu buz pateni yapmaktır.



Bilge Su Işık boy olarak 1.63 cm’tir. Bilge Su Işık kilo olarak ise 50'dir. Güzel fenomen yay burcudur.



