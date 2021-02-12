Ünlü YouTuber Şeyda Erdoğan kendisine edilen hakaretlere isyan etti

Sosyal medya pek çok alanda hayatımıza eğlence katsa da bir takım zorbalıklar da yaşanmıyor değil. Buna son örnek genç Youtube fenomeni Şeyda Erdoğan.

Kendisine yapılan hakaretlere isyan eden genç kadın, 'Kendimi iyi hissettiğim bir fotoğrafı, her zaman yaptığım gibi Instagramımda kimseye zararı olmadan paylaşmıştım. Bazıları güzellik algılarına uymadığım için yüzlerce defa bu şekilde dış görünüşüme hakaret etmiş. Olay beni güzel bulup bulmamanız değil.' diyerek kendisine yapılan hakaretleri ifşa ederek cevap verdi.





