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Ünlü YouTuber Şeyda Erdoğan kendisine edilen hakaretlere isyan etti

12.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Ünlü YouTuber Şeyda Erdoğan kendisine edilen hakaretlere isyan etti

Şeyda Erdoğan son dönemin en popüler 'YouTuber'larından biri. Hem Instagram paylaşımları, hem de Youtube kanalı özellikle genç neslin en çok takip ittiği hesaplar arasında. Estetikleriyle de gündeme gelen ünlü fenomen, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere isyan etti.

Sosyal medya pek çok alanda hayatımıza eğlence katsa da bir takım zorbalıklar da yaşanmıyor değil. Buna son örnek genç Youtube fenomeni Şeyda Erdoğan.

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Kendisine yapılan hakaretlere isyan eden genç kadın, 'Kendimi iyi hissettiğim bir fotoğrafı, her zaman yaptığım gibi Instagramımda kimseye zararı olmadan paylaşmıştım. Bazıları güzellik algılarına uymadığım için yüzlerce defa bu şekilde dış görünüşüme hakaret etmiş. Olay beni güzel bulup bulmamanız değil.' diyerek kendisine yapılan hakaretleri ifşa ederek cevap verdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzelsin de, fenomenliğinin önüne geçicek ise yazılanların hepsini destekliyorum. 1 tane insanlara yararlı fenomen gösterin Diz çöküp özür dilicem

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