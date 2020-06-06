Ünlülerden destek! #Erkekyerinibilsin hareketi

3 Haziran günü Twitter'da yapılan "Kocam isterse çalışabilir" paylaşımı, 3 milyona yakın kullanıcı tarafından görüntülenmiş; 3 bine yakın kişi tarafından yorum yapılarak alıntılanmıştı. Paylaşımın altında da 500'ün üzerinde yorum vardı.

Kocam isterse çalışabilir — Ruq (@ruqinq) June 3, 2020

Ruqinq adlı Twitter kullanıcısı, bu paylaşımı neden yaptığını şu sözlerle anlatıyor:

"Twitter'da son zamanlarda muhafazakar olarak adlandıracağımız kişiler tarafından çok fazla 'kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı, kendilerinin fuhuş yuvası olarak gördükleri üniversitelere gitmemeli' tarzında tweet'ler atıldığını gördüm. Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir diye düşündüm. Beni en rahatsız eden şey, bunlara destek veren kadınlar olduğunu görmek."

Kadın kullanıcıların bu kez cinsiyetçi ifadelere karşı çıkan paylaşımını daha büyük oranda sahiplenmesinin sebebini sorduğumuzda, "Cinsiyetçi paylaşımların sayısının Twitter'da çokça artmaya başladığını" ve bu sebeple tepkinin de daha büyük olduğu yanıtını verdi.

Yorumlarda çoğunlukla kadın kullanıcıların, bugüne kadar kadınlar için söylenen ve baskı unsuru olarak kullanılan cinsiyetçi ifadelerin erkekler için kullanıldığı görülüyor: