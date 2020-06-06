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Ünlülerden destek! #Erkekyerinibilsin hareketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kadınlar için kullanılmasına alışık olduğumuz ifadeler, sosyal medyadaki 'Kocam isterse çalışabilir' paylaşımının ardından, kadın kullanıcılar tarafından erkeklere uyarlanarak yeniden yazıldı.

Ünlülerden destek! #Erkekyerinibilsin hareketi

3 Haziran günü Twitter'da yapılan "Kocam isterse çalışabilir" paylaşımı, 3 milyona yakın kullanıcı tarafından görüntülenmiş; 3 bine yakın kişi tarafından yorum yapılarak alıntılanmıştı. Paylaşımın altında da 500'ün üzerinde yorum vardı.

Ruqinq adlı Twitter kullanıcısı, bu paylaşımı neden yaptığını şu sözlerle anlatıyor:

"Twitter'da son zamanlarda muhafazakar olarak adlandıracağımız kişiler tarafından çok fazla 'kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı, kendilerinin fuhuş yuvası olarak gördükleri üniversitelere gitmemeli' tarzında tweet'ler atıldığını gördüm. Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir diye düşündüm. Beni en rahatsız eden şey, bunlara destek veren kadınlar olduğunu görmek."

Kadın kullanıcıların bu kez cinsiyetçi ifadelere karşı çıkan paylaşımını daha büyük oranda sahiplenmesinin sebebini sorduğumuzda, "Cinsiyetçi paylaşımların sayısının Twitter'da çokça artmaya başladığını" ve bu sebeple tepkinin de daha büyük olduğu yanıtını verdi.

Yorumlarda çoğunlukla kadın kullanıcıların, bugüne kadar kadınlar için söylenen ve baskı unsuru olarak kullanılan cinsiyetçi ifadelerin erkekler için kullanıldığı görülüyor:

'Ruqinq' isimli kadın sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin büyümesinin büyük bir değişim yaratmayacağını ancak "bundan sonra bu tarz cinsiyetçi yorumlar geldiğinde kadınların bu şekilde alaycı yaklaşabileceğini" söylüyor.

GAYE SU AKYOL KAMPANYAYI BÜYÜTTÜ

Sanatçı Gaye Su Akyol da, daha sonra "erkekyerinibilsin" etiketini bularak büyüyen kampanyaya sosyal medyada paylaşımlarıyla destek verdi. Ünlü isimlerin destek vermesi, görünürlüğünü daha artırdı.

BİR DESTEK DE SILA'DAN

Sosyal medyada kadın kullanıcıların başlattığı akıma dahil olan Sıla attığı tweetle dikkat çekti ve gündemi yakından takip ettiğini gösterdi.

sila-twitter

BBC Türkçe


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