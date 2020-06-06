Ünlülerden destek! #Erkekyerinibilsin hareketi

3 Haziran günü Twitter'da yapılan "Kocam isterse çalışabilir" paylaşımı, 3 milyona yakın kullanıcı tarafından görüntülenmiş; 3 bine yakın kişi tarafından yorum yapılarak alıntılanmıştı. Paylaşımın altında da 500'ün üzerinde yorum vardı.
Kocam isterse çalışabilir— Ruq (@ruqinq) June 3, 2020
"Twitter'da son zamanlarda muhafazakar olarak adlandıracağımız kişiler tarafından çok fazla 'kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı, kendilerinin fuhuş yuvası olarak gördükleri üniversitelere gitmemeli' tarzında tweet'ler atıldığını gördüm. Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir diye düşündüm. Beni en rahatsız eden şey, bunlara destek veren kadınlar olduğunu görmek."
Kadın kullanıcıların bu kez cinsiyetçi ifadelere karşı çıkan paylaşımını daha büyük oranda sahiplenmesinin sebebini sorduğumuzda, "Cinsiyetçi paylaşımların sayısının Twitter'da çokça artmaya başladığını" ve bu sebeple tepkinin de daha büyük olduğu yanıtını verdi.
Yorumlarda çoğunlukla kadın kullanıcıların, bugüne kadar kadınlar için söylenen ve baskı unsuru olarak kullanılan cinsiyetçi ifadelerin erkekler için kullanıldığı görülüyor:
Kusura bakmayın ben çalıştırmam.bir erkeğin en güzel kariyeri babaliktir— simay benim (@karimlannn) June 4, 2020
Neymiş efendim kadınlar gece işten eve giden adamı taciz etmişler falan. Kadın doğası gereği bunu yapar arkadaşım sen namusunu korumayı öğreneceksin https://t.co/PgxZj6gdy7— simone ve bitmek bilmeyen tivitleri (@pekgizlikadin) June 5, 2020
Erkek öyle kısa etekle dekolteyle dışarı çıkamaz isterse evde bana giyebilir https://t.co/iBBZbfTZSC— berrak alerjik rinit özel (@berrakue) June 5, 2020
Şişman erkekler tayt giymesin bi zahmet. Gözümüz kanıyo. Sadece yakışanlar giysin— xoxo (@annenlerecokslm) June 5, 2020
Eve geldiğimde kocam yemek yapmamış olursa olay çıkar— Nisa Erden (@nisaerdenn3) June 5, 2020
'Ruqinq' isimli kadın sosyal medya kullanıcısı, bu hareketin büyümesinin büyük bir değişim yaratmayacağını ancak "bundan sonra bu tarz cinsiyetçi yorumlar geldiğinde kadınların bu şekilde alaycı yaklaşabileceğini" söylüyor.
Sanatçı Gaye Su Akyol da, daha sonra "erkekyerinibilsin" etiketini bularak büyüyen kampanyaya sosyal medyada paylaşımlarıyla destek verdi. Ünlü isimlerin destek vermesi, görünürlüğünü daha artırdı.
Erkek dediğin evinden damatlığıyla çıkar, kefeniyle döner. #erkekyerinibilsin https://t.co/rb1zyTKlug— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 5, 2020
Erkekler doğaları gereği kırılgan, fevri, dengesiz ve zayıf varlıklardır, bu sebeple liderlik vasıfları yoktur. https://t.co/wIISYlazoR— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 5, 2020
Sosyal medyada kadın kullanıcıların başlattığı akıma dahil olan Sıla attığı tweetle dikkat çekti ve gündemi yakından takip ettiğini gösterdi.
BBC Türkçe
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